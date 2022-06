Lauterbach räumte ein, er sei »selbst lange der Meinung gewesen, dass man Cannabis nicht legalisieren sollte«. Er habe seine Meinung aber geändert: »Die repressive Umgangsweise mit Cannabis ist gescheitert«, sagte er. »Die Risiken der derzeitigen Praxis sind größer, als was man erreichen könnte mit einer kontrollierten Abgabe.«

Stoff im illegalen Verkauf wird unreiner

Aktuell gebe es immer mehr gesundheitsschädliche Verunreinigungen des illegal gehandelten Cannabis, sagte Lauterbach. Bei einer legalen Abgabe könne die Qualität hingegen kontrolliert werden. Zudem werde der illegale Cannabismarkt »immer aggressiver«; Menschen würden schon in jungem Alter an die Droge herangeführt. Der Minister stellte klar: »Was wir nicht wollen ist, dass wir Cannabis verharmlosen.« Cannabis gehe immer mit Gesundheitsrisiken einher, vor denen vor allem Kinder und Jugendliche geschützt werden müssten. Gerade junge Menschen könnten bei Cannabiskonsum »sehr häufig auf der Strecke bleiben, was die schulische und berufliche Ausbildung angeht«, sagte Lauterbach.