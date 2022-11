CDU-Chef Friedrich Merz will es genau wissen und fragt: »Was hat der Mann eigentlich geraucht?« Bei seiner Rede auf dem CSU-Parteitag am Wochenende in Augsburg teilte Merz gegen Karl Lauterbachs kürzlich vorgestellte Pläne zur Cannabis-Legalisierung aus. Der Bundesgesundheitsminister retournierte auf Twitter: »Das ist also sein Beitrag zum Thema Cannabis-Legalisierung. Polemik, Niveau der 80er Jahre. So hätte auch Helmut Kohl geredet.«

So viel zum üblichen Schlagabtausch zwischen Regierung und Opposition. Wie viel Konfliktstoff steckt in dem vor wenigen Tagen vorgestellten Eckpunktepapier der Ampelkoalition zur Cannabis-Legalisierung? Wo liegen die inhaltlichen Knackpunkte und warum baut Karl Lauterbach eine Prüfungsschleife in Brüssel ein? Antworten gibt SPIEGEL-Redakteurin Milena Hassenkamp in der neuen Episode von SPIEGEL Daily.

