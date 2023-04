4. Die Lagerung von Cannabisblüten in Privatwohnungen erfolgt in verschlossenen Behältnissen und zur Zugriffserschwernis für haushaltsangehörige Minderjährige nur in einer Höhe ab 2,20 m. Bei Heranwachsenden zwischen 18 und 21 Jahren gilt eine herabgesetzte Mindesteinlagerungshöhe von 1,85 m.

5. Zur Sicherstellung eines geregelten Konsums unter Maßgabe des Gesundheitsschutzes erarbeitet das BMG eine Normvorschrift für Konsumgerätschaften (»Bundesbong«). Genaue Vorgaben für den Konsum in Form von »Dreiblatt«-Drehzigaretten (»Joints«) unterliegt noch der Abstimmung zwischen den Ressorts.

6. Bis zur abschließenden europarechtlichen Klärung gilt die Faustregel: Wer zu bekifft ist, einen weiteren Joint zu drehen, sollte keinen mehr rauchen.