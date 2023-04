Suchtexperte kritisiert Lauterbach scharf

Suchtforscher Thomasius sieht große Probleme bei der Legalisierung von Cannabis in Deutschland. »Das ist keine gute Entscheidung für die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen«, sagte Thomasius. »Was macht das mit Jugendlichen? Es senkt deren Risikowahrnehmung für die Schäden des Cannabisgebrauchs«, sagte Thomasius. »Der Gesetzentwurf von Herrn Lauterbach wird auch dazu führen, dass wir in Deutschland zukünftig mehr Konsumenten haben. Auch Jugendliche«, sagte Thomasius. »Die Cannabisprävention in Deutschland ist grottenschlecht.« In fünf Jahren werde Lauterbach feststellen, »dass er mit seiner Politik sehr viele Kinder und Jugendliche in die Cannabisabhängigkeit hineingedrängt hat und wird sagen: Da habe ich einen Fehler gemacht.«