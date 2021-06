Verhinderte Ausreise Linkenabgeordnete Özdemir widerspricht Innenministerium

Die Bundespolizei verhinderte die Ausreise der Linkenabgeordneten Cansu Özdemir in den Irak. Was die Behörde darüber sagt, passt nicht zu Auskünften des Innenministeriums – Özdemir kündigt rechtliche Schritte an.