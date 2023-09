Die Polizei bestätigte die Theorie eines Anschlags am Sonntag zunächst nicht. »Es gibt bislang keinen Hinweis auf Brandstiftung«, sagte ein Sprecher. Die Brandermittler seien aber noch auf der Suche nach der oder den Ursachen der Brände, was wegen des eingestürzten Daches, der Hitze und der Nachlöscharbeiten nicht einfach sei. Der Sprecher sagte, es klinge in der Tat ungewöhnlich, dass am einen Tag ein Carport und ein Segelboot und am anderen Tag dann das Haus brenne. Dafür könne es aber viele Gründe geben, etwa dass das Feuer vom Vortag doch nicht ganz gelöscht worden war und es noch versteckte Glutnester gab.