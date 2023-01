Markus Feldenkirchen, DER SPIEGEL:

»Die Enttäuschung in Lützerath richtet sich in diesen Tagen vor allem nicht nur gegen eine Partei, sondern auch gegen einen Mann, den Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck. Wie enttäuscht sind Sie persönlich von ihm und von den Grünen, Frau Reemtsma?«

Carla Reemtsma, Sprecherin Fridays for Future:

»Wir sind alle unglaublich wütend und enttäuscht über diese Entscheidung und vor allem, was viel, viel schlimmer ist, ist sich hinzustellen und zu sagen: Hallo, das war ein guter Deal. Wir haben uns mit RWE hingesetzt, tun jetzt so, als würden wir hier ganz, ganz viel für den Klimaschutz tun, aber verbrennen am Ende fast genauso viel Kohle als hätten wir die Kohle bis zu 2038 laufen lassen.«

Markus Feldenkirchen, DER SPIEGEL:

»Hat sich Robert Habeck da über den Tisch ziehen lassen?«

Jürgen Trittin, MdB Bündnis90/Die Grünen:

»Nein, es sind acht Jahre, 1000 MW nicht in die Atmosphäre eingegangen.«

Carla Reemtsma, Sprecherin Fridays for Future:

»Aber ich denke, es wird in der Zeit und das bestreitet auch niemand...«

Jürgen Trittin, MdB Bündnis90/Die Grünen:

»Ich will noch ein weiteres hinzufügen, wenn...«

Carla Reemtsma, Sprecherin Fridays for Future:

»Es wird in der Zeit bis 2030 mehr Kohle verbrannt, als eigentlich geplant war.«

Jürgen Trittin, MdB Bündnis90/Die Grünen:

»Ohne dass die Menge der CO2-Zertifikate erhöht worden ist. Das heißt, es muss hinterher wieder eingespart werden. Und wo das CO2 am Ende herkommt, ist unter dem System des Emissionshandels egal.«

Carla Reemtsma, Sprecherin Fridays for Future:

»Der Deckel ist nur leider viel zu hoch, das wissen Sie genauso gut, wie ich, dass die Menge an Zertifikaten...«

Jürgen Trittin, MdB Bündnis90/Die Grünen:

»Jetzt weichen Sie aber aus, Frau Reemtsma. Ich habe Ihnen nun gesagt…«

Carla Reemtsma, Sprecherin Fridays for Future:

»Das war aber gerade Ihr Argument.«

Jürgen Trittin, MdB Bündnis90/Die Grünen:

»Sie sollten sich nicht ausschließlich auf die Frage Lützerath konzentrieren. Das 1,5 Grad Ziel wird dadurch in Frage gestellt, dass der europäische Emissionshandel eine zu hohe Menge zuteilt. Da wäre ich wieder bei Ihnen. Da sind wir ganz einig an dieser Stelle.«

Carla Reemtsma, Sprecherin Fridays for Future:

»Also es tut mir leid, aber sich jetzt hinzustellen als Grüne und zu sagen, wir gehen diesen Schritt und wir reißen dieses Dorf ab, ist das eine. Sich aber hinzustellen und dreist zu lügen und zu sagen, das sei ein guter Deal, wenn klar ist, wenn die Kohle derart verbrannt werden wird, kann Deutschland keinen gerechten Beitrag zur Einhaltung der 1,5 Grad Grenze leisten. Außer wir treffen absurde Maßnahmen in anderen Bereichen.«

Jürgen Trittin, MdB Bündnis90/Die Grünen:

»Bevor wir mit solchen Verbalinjurien wie Lügen um uns werfen habe ich eine ganz einfache Frage: Wollen Sie behaupten, ich hätte gelogen, als ich gesagt habe, wir haben 280 Millionen Tonnen aus der Steinkohleverstromung rausgenommen, wir haben zwei Kraftwerksblöcke á 1000 MW, 1000 MW Braunkohle acht Jahre früher zugemacht und damit in der Gesamtlast, die Deutschland in der Atmosphäre einlagert, dieses CO2 eingespart. Ist das richtig oder falsch?«

Markus Feldenkirchen, DER SPIEGEL:

»Was ist die Lüge, Frau Reemtsma?«

Carla Reemtsma, Sprecherin Fridays for Future:

»Die Gutachten, ob wir die Kohle unter Lützerath brauchen, sind extrem umstritten.«

Jürgen Trittin, MdB Bündnis90/Die Grünen:

»Das ist jetzt eine Corona-Leugner Dimension, die Sie da eingehen.«

Carla Reemtsma, Sprecherin Fridays for Future:

»Nein, das ist nicht so.«

Markus Feldenkirchen, DER SPIEGEL:

»Umstritten ist ja noch keine Lüge.«

Carla Reemtsma, Sprecherin Fridays for Future:

»Ne, und wir haben tatsächlich jetzt auch die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die sagen, auf Basis dieser Gutachten, die gefällt wurden, nachdem der Beschluss schon da war, kann man das nicht rechtfertigen. Und wir haben die Situation, dass vor allem die Verbrennung von Braunkohle verlagert wird. Wir steigen in NRW jetzt früher aus, verbrennen dafür aber in den Jahren bis 2030 mehr Kohle. Da geht es natürlich auch zu sagen, es gibt eine politische Einigung und da muss es jetzt anfangen auf der einen Seite mit dem Moratorium für die Räumung. So intransparent, wie das gerade umgesetzt wird und so auch, wie Menschenleben vor Ort gefährdet werden, kann da nicht weiter geräumt werden. Wir brauchen dann eine Debatte darüber nochmal tatsächlich. Dieser Deal ist kein guter Deal, wie die Grünen ihn immer wieder hinstellen und damit tatsächlich eine langfristige Perspektive wie es in Deutschland einen Kohleausstieg gibt, der tatsächlich konform mit dem Pariser Klimaabkommen ist. Denn das ist ein zentrales Versprechen aus dem Koalitionsvertrag und davon sind wir noch meilenweit entfernt.«

Linda Teuteberg, Mitglied FDP-Vorstand:

»Also trotzdem geht es doch jetzt darum, und das ist auch die Situation vor der Bundes- und Landesregierung und alle stehen, die Verantwortung tragen für Energie, Sicherheit und Bezahlbarkeit, eine Zeit zu überbrücken. Und da stellt sich ganz konkret die Frage: Verstromt man jetzt mehr Kohle oder nutzt man andere Möglichkeiten? Das ist die konkrete Handlungsalternative und deshalb bieten Sie keine Lösungen an.«

Carla Reemtsma, Sprecherin Fridays for Future:

»Aber die Knappheit, die wir haben, besteht beim Gas. Weder Atom noch Kohle kann das Hauptproblem, wo wir Gas brauchen, nämlich bei der Wärmeversorgung, ersetzen.«

Linda Teuteberg, Mitglied FDP-Vorstand:

»Es besteht auch beim Strom.«

Carla Reemtsma, Sprecherin Fridays for Future:

»Das sind aber marginale Anteile. Was wir sehen, ist, dass wir einen Status quo haben in dieser Gesellschaft und Politik, der so zerstörerisch ist, der uns unsere Lebensgrundlagen zerstört und der uns immer weiter in die Klimakrise führt, dass es richtig und wichtig ist, auch die Grenzen des Legalen an Stellen zu überschreiten, um zu sagen: Ich setze hier vielleicht meine körperliche Unversehrtheit aufs Spiel. Ich nehme juristische Repressionen in Kauf, weil dieser Status selber so falsch und so ungerecht ist. Das Fatale, was Ihre Politik gerade produziert, ist, dass Sie nicht nur die Hoffnung von ihrer eigenen Basis und vielleicht von denjenigen, die Sie gewählt haben, enttäuschen, sondern dass sie vor allem all diejenigen enttäuschen, die Hoffnung hatten darauf, dass wir eben bessere Politik machen, dass das möglich ist, dass wir echte klimagerechte Politik in diesem Land bekommen. Und dass nicht nur dadurch, dass Sie jetzt Lützerath abbaggern, sondern dadurch, dass...«

Markus Feldenkirchen, DER SPIEGEL:

»Und das geht nicht mit den Grünen?«

Carla Reemtsma, Sprecherin Fridays for Future:

»Anscheinend gerade nicht. Denn sie haben im Koalitionsvertrag zwei Dinge festgehalten. Im Koalitionsvertrag steht auf der einen Seite: Niemand soll seine Heimat mehr verlassen müssen für die Kohle. Das ist hier passiert, denn Eckardt hat noch in diesem Dorf gewohnt und wurde dann nach der...«

Markus Feldenkirchen, DER SPIEGEL:

»Das war der letzte Bewohner von Lützerath.«

Carla Reemtsma, Sprecherin Fridays for Future:

»Genau. Und wurde dann nach der Entscheidung dort enteignet. Der musste verkaufen an RWE aufgrund dieses Deals. Da sehen wir: Das Versprechen aus dem Koalitionsvertrag haben Sie nicht eingehalten. Und auf der anderen Seite haben Sie den Paris-konformen Kohleausstieg bis 2030 im Koalitionsvertrag festgehalten. Das sind Dinge, da hatten Menschen plötzlich wieder Hoffnung, nachdem für Jahre Menschen fürs Klima auf die Straße gegangen sind. Und jetzt enttäuschen die Grünen nicht nur das eine, sondern das andere Versprechen und das von allen, die Hoffnungen auf eine gerechtere Zukunft hatten.«

Jürgen Trittin, MdB Bündnis90/Die Grünen:

»Ich finde das interessant. Ich will aber noch eine Bemerkung machen, und das ist die Bemerkung, dass an Lützerath nicht alleine, so sehr ich mir wünschen würde, dass auch das gelungen wäre, dieses Dorf zu retten neben den fünf weiteren, das 1,5 Grad Ziel hängt.«