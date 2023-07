Die Aufstellung der beiden gilt auch als deutliches Signal der Parteiführung, die die Linke stärker an soziale Bewegungen anknüpfen will. Gegen diesen Kurs wandte sich parteiintern in der Vergangenheit vor allem Sahra Wagenknecht und ihre Gefolgschaft. Platz eins und drei sollen, wie in der Linken berichtet wird, weiterhin von Parteimitgliedern besetzt werden. Erwartet wird etwa die Spitzenkandidatur des Parteichefs Martin Schirdewan auf Platz eins, auf Platz drei soll die EU-Abgeordnete Özlem Demirel folgen.