Neue Aufgabe für »General Corona«

Breuer, 59, galt schon seit Monaten als Kandidat für den Posten des Generalinspekteurs. Der Dreisternegeneral dient derzeit als Chef des Territorialen Führungskommandos der Bundeswehr. Breuer war im vergangenen Jahr bekannt geworden, da ihn Olaf Scholz während der Coronapandemie zur Steuerung der Impfkampagne ins Kanzleramt geholt hatte. Seitdem ist Breuer als »General Corona« einer der Bundeswehroffiziere, die immer wieder in den Medien auftauchen.

Aus dem Ministerium hieß es zu den Personalien, sowohl Breuer als auch Hilmer eigneten sich durch ihre herausragenden Leistungen bei Großlagen für die Führungsposten. Hilmer hatte während der Flüchtlingskrise die Zentralabteilung für Pistorius geleitet, der damals Innenminister in Niedersachsen war. Breuer wiederum habe während der Covid-Pandemie gezeigt, dass er zur Steuerung von großen Apparaten auch in Stresssituationen in der Lage sei. Breuer hatte seit seiner Zeit im Kanzleramt auch enge Drähte in die Politik aufgebaut.