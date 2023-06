Damit bliebe den Abgeordneten nicht viel Zeit, um Gesetzespaket zu prüfen. Heilmann sagte, er richte sich nicht gegen das Ziel des Gesetzes, sondern den unnötigen Zeitdruck. Das Parlament müsse ordnungsgemäß über den Entwurf beraten können.

»Hunderte Seiten Änderungstexte, die eventuell am Freitagabend gemailt, am Mittwoch im Ausschuss und am Donnerstag abschließend im Plenum beraten werden, haben mit parlamentarischer Demokratie nichts mehr zu tun.« Die selbst gesetzt Frist der parlamentarischen Sommerpause sei zudem willkürlich.

Experte sieht nur geringe Erfolgschancen

Der Rechtsexperte Alexander Thiele sieht für die Verfassungsklage Heilmanns indes nur geringe Erfolgsaussichten. Er sehe »zumindest keine eindeutigen verfassungsrechtlichen Bedenken gegen das Verfahren«, sagte Thiele dem Sender ntv. Zwar hätten Abgeordnete das Recht auf eine angemessene Vorbereitungszeit in Gesetzgebungsverfahren, sagte der Jurist. »Konkrete Mindestbefassungszeiten lassen sich da aber nicht angeben.«