Sachsen-Anhalt CDU-Abgeordneter zeigt Ministerin eigener Koalition an

Wieder Streit in der Kenia-Koalition in Sachsen-Anhalt: Der Landtagsabgeordnete Frank Scheurell zeigt die Umweltministerin Claudia Dalbert aus der eigenen Regierung an, 380.000 Euro unrechtmäßig ausgegeben zu haben.