Mecklenburg-Vorpommern Kramp-Karrenbauer kritisiert Wahl von Borchardt zur Verfassungsrichterin

Die CDU-Chefin schaltet sich in die Diskussion über Barbara Borchardt ein, die Mitglied in der "Antikapitalistischen Linken" ist. Die CDU in Mecklenburg-Vorpommern müsse ihre Rolle bei der Wahl aufarbeiten.