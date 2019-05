Die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer will auf einer geplanten Führungsklausur nach der Europawahl auch über die Arbeit der von ihrer Partei besetzten Ministerien reden. "Es wird sicherlich nicht nur um die Frage gehen, was die Partei an Konzepten weiter auf den Tisch legt. Sondern es wird auch um die Frage gehen, wie wir in den von uns geführten Ressorts die entsprechenden Impulse setzen", sagte sie in der ZDF-Sendzung "Berlin direkt".

Kramp-Karrenbauer sagte weiter: "Denn gerade die zukunftsrelevanten Ressorts, die liegen in der Hand der CDU in dieser Bundesregierung. Und deswegen wollen wir dort auch die richtigen Schwerpunkte für den weiteren Lauf des Jahres auch entsprechend auf den Tisch bringen." Was das konkret für die Besetzung der Ministerien bedeuten könnte, sagte sie nicht.

Die Klausurtagung ist für den 2. und 3. Juni angesetzt. CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak hatte gesagt, es gehe darum, angesichts der bis dahin vorliegenden Steuerschätzung unter "möglicherweise veränderten Rahmenbedingungen" die richtigen Prioritäten zu setzen. Die Steuerschätzung ist für den 9. Mai angesetzt. Angesichts der abflauenden Konjunktur könnten auch die Steuereinnahmen zurückgehen. Dies könnte auch zu neuen Debatten zwischen Union und SPD führen. Vom 13. bis 14. Juni kommen die Spitzen der Koalitionsfraktionen zusammen, um über die weitere Arbeit des Regierungsbündnisses zu beraten.

Die Klausur dürfte aber auch Anlass sein, über Konsequenzen aus der Europa- und Bremen-Wahl für die CDU und die Bundesregierung zu beraten. Das hatte zu Spekulationen geführt, es könne je nach Ausgang der Wahlen einen raschen Wechsel von Kanzlerin Angela Merkel zu Kramp-Karrenbauer im Kanzleramt geben. Beide Politikerinnen verneinten das.

Merkel hatte im Oktober direkt nach schweren Einbußen der CDU bei der Hessen-Wahl ihren Rückzug vom Parteivorsitz bekannt gemacht. Das war kurz vor einer geplanten Vorstandsklausur geschehen. Merkel hatte damals erklärt, die Entscheidung habe sie schon länger für sich getroffen.

Auf die Frage, ob sie Anspruch auf das Kanzleramt - und auf damit die Ablösung von Angela Merkel - anmelde, antwortete Kramp-Karrenbauer: "Es ist so, dass die Vorsitzende der CDU natürlich immer auch die Verantwortung hat, den Prozess - wenn es zu einem Regierungswechsel kommt - natürlich bei einer nächsten Wahl vor allen Dingen so zu steuern, dass die CDU in der bestmöglichen Startformation aufsteht." Sie fügte hinzu: "Und diese Verantwortung werde ich auch wahrnehmen."