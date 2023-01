Laschet drängt auf neues Verfahren

»Es ist nötig, dass die Union ein neues Verfahren entwickelt, wie sie künftig ihren Kanzlerkandidaten auswählen will«, sagte er im Interview. »Das Verfahren, das sich zwei Parteichefs treffen und das miteinander besprechen, ist ganz offenkundig das Falsche.« Eine Lösung bietet Laschet nicht an.

Das Hin und Her zwischen Laschet und Söder hatte CDU und CSU im Wahljahr über mehrere Monate beschäftigt. Der bayerische Ministerpräsident unterlag zwar Laschet, stichelte aber im Wahlkampf weiter. Die CDU hatte Söder in der Folge vorgeworfen, den gemeinsamen Kanzlerkandidaten Laschet mit öffentlichen Äußerungen geschwächt zu haben – und so die Niederlage bei der Bundestagswahl im Herbst mit verantwortet zu haben.