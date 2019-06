K-Frage bei der CDU Laschet will keine Mitgliederbefragung zur Kanzlerkandidatur

Der stellvertretende CDU-Vorsitzende Armin Laschet hat sich dagegen ausgesprochen, den nächsten Kanzlerkandidaten der Union durch die Mitglieder wählen zu lassen. "Eine Mitgliederbefragung zur Kanzlerkandidatur halte ich für problematisch", sagte Laschet dem SPIEGEL.

"Das hieße, dass die CDU die CSU überstimmen könnte. Das wäre für das Verhältnis zwischen beiden Parteien über den Tag hinaus schwierig", so der nordrhein-westfälische Ministerpräsident. Laschet werden selbst Ambitionen auf die Spitzenkandidatur der Unionsparteien bei der Bundestagswahl nachgesagt.

CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer ist zuletzt in den eigenen Reihen in die Kritik geraten. In der Partei wurde die Frage laut, ob sie bei der kommenden Wahl die geeignete Spitzenkandidatin wäre.

Ihr einstiger Konkurrent um den Parteivorsitz, der frühere Unionsfraktionschef Friedrich Merz, hatte in dieser Woche in der ARD-Talksendung "maischberger. die woche" erklärt, wenn Kramp-Karrenbauer ihm die Kanzlerkandidatur anböte, würde er darüber nachdenken.

CDU-Vize Laschet kritisierte im SPIEGEL, seine Partei setze sich nicht genug mit den Grünen auseinander. "Wir schonen die Grünen im Moment zu sehr", sagte er. "Wir dürfen nicht grüner werden als die Grünen. Wir müssen sichtbar machen, wo unsere Antworten sind."