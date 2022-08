Baerbock hatte am Freitag in Athen türkische Territorialansprüche in der Ägäis klar zurückgewiesen . Der türkische Außenminister Mevlüt Çavuşoğlu warf ihr bei einem anschließenden Treffen in Istanbul Einseitigkeit vor: Er legte der Bundesregierung zur Last, ihre traditionelle Vermittlerrolle in den griechisch-türkischen Meinungsverschiedenheiten aufgegeben zu haben.

Linkenpolitikerin fordert härtere Gangart

Kritik an Baerbocks Reise kam auch von der Linkspartei. »Es gibt keinen Anlass, Baerbocks Türkei-Politik schönzureden, solange die Kritik an der Türkei Erdoğans folgenlos bleibt«, sagte die Außenexpertin der Linken-Bundestagsfraktion, Sevim Dağdelen, der Nachrichtenagentur AFP.