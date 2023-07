Merz hatte im ZDF-Sommerinterview betont, dass die Union nicht mit der AfD kooperieren werde. Er beschränkte die Eingrenzung jedoch nur auf »gesetzgebende Körperschaften«, etwa auf europäischer, Bundes- oder Landesebene. Wenn in Thüringen ein Landrat und in Sachsen-Anhalt ein Bürgermeister von der AfD gewählt worden sei, dann seien das demokratische Wahlen, meinte Merz: »Das haben wir doch zu akzeptieren. Und natürlich muss in den Kommunalparlamenten dann auch nach Wegen gesucht werden, wie man gemeinsam die Stadt, das Land, den Landkreis gestaltet.« Was er damit genau meinte, blieb unklar.