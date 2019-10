Nordsyrienkonflikt CDU-Bürgerbüro in Chemnitz von prokurdischen Aktivisten besetzt

Ein Bürgerbüro der CDU ist in Chemnitz besetzt worden. Nach Angaben der Polizeidirektion Chemnitz sollen sich etwa ein Dutzend Menschen Zugang zu Büros verschafft haben. Weitere Details, etwa um welchen Personenkreis es sich handelt, konnte die Sprecherin zunächst nicht nennen. Auf Twitter bekannten sich prokurdische Aktivisten, die sich gegen die Militäroffensive der Türkei in Nordsyrien aussprachen, zu der Aktion.

Der öffentlich-rechtliche Sender MDR Sachsen sprach mit einem Sprecher der Gruppen "Rise up for Rojava" und "Women defend Rojava". Demnach hätten sich drei Personen mit Fahrradschlössern in den Büros angekettet. Sie wollten friedlich gegen die Außenpolitik der Bundesregierung in Bezug auf die Türkei protestieren. "Von uns wird keine Gewalt ausgehen", sagte der Sprecher dem MDR.

Polizei hat mit der Räumung begonnen

Laut dem MDR haben sich inzwischen zahlreiche Unterstützer vor dem Büro eingefunden. Die Gruppe wirft der CDU vor, an der Militäroffensive der Türkei in Nordsyrien eine Mitschuld zu tragen. "Mit unserer Besetzung üben wir Druck auf die CDU aus, ihren Einfluss für Frieden und für die Menschen in Rojava geltend zu machen", schreiben die Besetzer in einem Schreiben.

Die Polizei stellte ihnen laut MDR eine Frist, bis 13 Uhr das Büro freiwillig zu verlassen. Nun haben sie mit der Räumung begonnen. Laut der Nachrichtenagentur dpa waren etwa 30 bis 40 Polizisten im Einsatz. Weil sie das Ultimatum nicht eingehalten hätten, müssten sie nun aus dem Gebäude geleitet werden, teilte die Polizei mit.