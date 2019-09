Leitantrag CDU-Bundesparteitag soll schwarze Null festschreiben

Der CDU-Bundesparteitag Ende November soll sich auf die Beibehaltung der Schuldenbremse und den ausgeglichenen Haushalt festlegen. In dem Leitantrag für eine "soziale Marktwirtschaft von morgen", den der CDU-Bundesvorstand am Montag beschließen soll, wird eine "verantwortungsvolle und solide Haushalts- und Finanzpolitik" gefordert.

In dem Entwurf, der dem SPIEGEL vorliegt, heißt es: "Daher bekennen wir uns zum Vertrag von Maastricht, zum EU-Stabilitäts- und Wachstumspakt, zur grundgesetzlichen Schuldenbremse sowie zur schwarzen Null." Es gelte, den finanziellen Handlungsspielräume für Kinder und Enkel zu vergrößern. "Anstatt ihnen Kosten aufzubürden, wollen wir ihnen eine intakte Infrastruktur und finanzielle Spielräume hinterlassen."

Zugleich werden verstärkte Investitionen gefordert, die aber auch ohne neuen Schulden möglich seien. "Dabei steht den dringend notwendigen Investitionen in zentrale Infrastrukturprojekte nicht die Schuldenbremse im Weg", heißt es. "Angesichts der Rekordsteuereinnahmen und stark zurückgegangener Finanzierungslasten für Altschulden fehlt es dem Staat nicht an Geld."

Hintergrund ist die Debatte in der SPD und unter Ökonomen um eine Abkehr von einem ausgeglichenen Haushalt und die Abschaffung der im Grundgesetz verankerten Schuldenbremse. Damit Geld für Investitionen schneller abfließen kann, will die CDU eine Reform des Planungsrechts prüfen. Finanzminister Olaf Scholz (SPD) hatte vergangene Woche gesagt, dass 15 Milliarden Euro an Bundeszuschüssen etwa für die Kommunen noch nicht abgerufen seien.