"Populistischer Unfug" Carsten Linnemann sorgt mit Grundschulaussage für Empörung

Seine Überlegung stößt auf scharfe Kritik: Ginge es nach Unionsfraktionsvize Carsten Linnemann (CDU), sollten Kinder, die kein Deutsch sprechen, nicht zur Grundschule zugelassen werden.

Der Wirtschaftsfachmann hatte in der "Rheinischen Post" mit Verweis auf "neue Parallelgesellschaften" gesagt: "Ein Kind, das kaum Deutsch spricht und versteht, hat auf einer Grundschule noch nichts zu suchen." Für betroffene Kinder schlug er eine Vorschulpflicht vor. Notfalls müsse eine Einschulung auch zurückgestellt werden.

Bildungsministerin Karin Prein: "Der völlig falsche Weg"

Linke-Chefin Katja Kipping sagte, mit seinen Äußerungen zu Grundschulkindern gehe Linnemann auf "Stimmenfang im rechten Sumpf". Auch die schleswig-holsteinische Bildungsministerin Karin Prien (CDU) wieß den Vorstoß Linnemanns vehement zurück.

Prien sprach in der "Süddeutschen Zeitung" von "populistischem Unfug" und einem "völlig falschen Weg". Betroffene Kinder gehörten vielmehr "im Rahmen der Regelbeschulung" in Klassen, in denen Deutsch als Zweitsprache unterrichtet werde.

Die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung Annette Widmann-Mauz sagte der "Rheinischen Post": "An der Schulpflicht gibt es nichts zu rütteln." Nötig sei eine "gezielte Sprachförderung von Anfang an". Dazu gehörten "verpflichtende Sprachtests und Förderprogramme, die möglichst früh ansetzen". Auch die Eltern müssten stärker in die Pflicht genommen werden. "Denn Bildung ist entscheidend für die Integration und Zukunftschancen aller Kinder."

Unterstützung erfuhr Linnemann indes vom CDU-Politiker und Chef der Jungen Union, Tilman Kuban. Er schrieb bei Twitter: "Wenn ein Kind in Deutschland eingeschult werden soll, muss es Deutsch können." Sonst handle es sich um "falsch verstandene Toleranz".

Die SPD-Bildungspolitikerin Marja-Liisa Völlers sagte, die Aussagen Linnemanns seien "wirklich zum Fremdschämen und populistisches Getöse wie in Wahlkampfzeiten".

Man könne Kinder nicht von der Grundschule ausschließen, nur weil sie schlecht Deutsch sprächen. Das schaffe Parallelgesellschaften und langfristige Integrationsprobleme, anstatt sie zu lösen. "Die Kinder sind genau richtig da, wo sie sind. Ein besseres Lernumfeld für alle Kinder als Schulunterricht mit Gleichaltrigen gibt es doch gar nicht."