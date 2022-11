Heil warf der Union »soziale Marktparolen« vor. Geringverdiener dürften nicht gegen Bedürftige ausgespielt werden. »Es geht darum, dass wir mit dem Bürgergeld dafür sorgen, dass Menschen, die in existenzielle Not geraten, verlässlich abgesichert werden«, sagte der Minister.

Die Union hält die Reform weiter für falsch

Zuvor hatten auch andere CDU-Politiker am Wochenende ihre Kritik am Bürgergeld wiederholt, unter anderem der sächsische CDU-Ministerpräsident Michael Kretschmer. »Das Bürgergeld in der jetzigen Form ist ein Fehler, und deswegen können wir dem als Freistaat Sachsen auch nicht zustimmen«, hatte Kretschmer am Samstag bei einem Landesparteitag betont.