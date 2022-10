Merz' aktuelle Äußerungen finden auch Beachtung, weil er vergangene Woche mit einer Äußerung zum angeblichen »Sozialtourismus« von Ukraine-Flüchtlingen für Empörung gesorgt hatte. Der Vorsitzende der Unionsfraktion im Bundestag bat wenig später öffentlich um Entschuldigung, falls seine Wortwahl als verletzend empfunden worden sei.

Merz hatte »Bild TV« gesagt: »Wir erleben mittlerweile einen Sozialtourismus dieser Flüchtlinge: nach Deutschland, zurück in die Ukraine, nach Deutschland, zurück in die Ukraine.« Der Hintergrund laut Merz: Anfangs hatten Ukraine-Flüchtlinge Anspruch auf Versorgung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz – seit Juni erhalten sie Grundsicherung, also die gleichen Leistungen wie etwa Hartz-IV-Empfänger.