Wegen der stark gestiegenen Energie- und Lebensmittelpreise arbeitet die Bundesregierung derzeit an einem weiteren Entlastungspaket. Am Dienstag und Mittwoch berät sie bei einer Kabinettsklausur im Gästehaus Schloss Meseberg nördlich von Berlin.

Die Ampelkoalition hat in Aussicht gestellt, dass das dritte Entlastungspaket bald verabschiedet werden könnte. Die Grünenvorsitzende Ricarda Lang sagte den Zeitungen der Funke Mediengruppe, das Paket werde »zeitnah kommen«. SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert sagte der »Neuen Osnabrücker Zeitung« in »wenigen Tagen« werde das neue Entlastungspaket auf dem Tisch liegen. Bundesfinanzminister Christian Lindner hatte in der vergangenen Woche erklärt, er halte ein drittes Entlastungspaket im »unteren zweistelligen Milliardenbetrag für erreichbar«.