Trittin wirft CDU und CSU vor, ihrer außenpolitischen Verantwortung nicht gerecht zu werden. »Der Mali-Einsatz begann 2013 in der Verantwortung der CDU/CSU«, so Trittin. »Anders als von der Union suggeriert, fährt Deutschland in Mali keinen bilateralen Einsatz.« Die Bundesrepublik sei Teil einer Mission der Vereinten Nationen gemeinsam mit der Afrikanischen Union. »In solchen multilateralen Einsätzen gilt der Grundsatz ›Gemeinsam rein – gemeinsam raus‹«, mahnte der Grüne und betonte: »Es ist erschütternd, dass die Union offensichtlich nichts aus den Folgen des unkoordinierten Abzugs aus Afghanistan gelernt hat.«