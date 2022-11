Der Fraktionsvorsitzende Friedrich Merz, ebenfalls früher als Richter tätig, stellte sich in der Sitzung schließlich hinter Müller. In einer Abstimmung entschied die Fraktion, den Punkt wieder herauszunehmen. Am Donnerstag wollen CDU und CSU den Antrag in den Bundestag einbringen.

Das Dokument mit dem Titel »Straßenblockierer und Museumsrandalierer härter bestrafen – Menschen und Kulturgüter vor radikalem Protest schützen« fordert härtere Strafmaßnahmen gegenüber Klimaaktivisten, die mit ihren Protesten Gesetze verletzen. CDU und CSU wollen laut dem Dokument unter anderem: