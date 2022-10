Die Menschen sollen bei benötigten Lizenzen unterstützt werden, heißt es in dem Antrag, über den voraussichtlich am Donnerstag im Plenum des Bundestags beraten wird. Wer in bestimmten Bereichen am Flughafen arbeiten will, muss nach dem Luftsicherheitsgesetz vorher Angaben zu Wohnadressen und früheren Beschäftigungen machen, die dann überprüft werden.