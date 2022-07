»Ich möchte, dass wir genug Frauen in der Partei haben, mehr als heute«, sagte Merz in dem Interview, das am Abend ausgestrahlt wird. »Ich möchte, dass junge Frauen für die Partei und in der Partei mitarbeiten. Aber das geht um Sachfragen und gar nicht so sehr um Personalfragen«.

Der Frauenanteil in der CDU hat sich seit den Neunzigerjahren kaum verändert. Im Bundestag kommt die Union derzeit auf einen Anteil von 23,5 Prozent, bei den Parteimitgliedern sind es 26,6 Prozent. Auch die Altersstruktur gilt als Problem: Bei den Mitgliedern liegt das Durchschnittsalter bei 60,8 Jahren.