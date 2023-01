Merz sagte im »Morgenmagazin« am Freitagmorgen, dass man die CDU in »zentralen politischen Fragen« neu positionieren wolle. Er wolle, dass die Partei ihre »wirtschaftspolitische Kompetenz zurückgewinnt«. Zugleich sollten Wirtschaft, Energie und Klima nicht mehr als »getrennte Themen«, sondern als Einheit betrachtet werden. Am Freitagabend trifft sich der CDU-Bundesvorstand zu einer Klausurtagung zu diesen Themen in Leipzig.