Die CDU führt weiter in den Umfragen für die anstehende Landtagswahl in Hessen. Dort sind die Bürgerinnen und Bürger am 8. Oktober aufgerufen, den neuen Landtag zu wählen.

Die Christdemokraten, angeführt von Ministerpräsident Boris Rhein, liegen mit 29 Prozent deutlich vor SPD und Grünen. Die Sozialdemokraten mit Spitzenkandidatin Nancy Faeser kommen auf 18 Prozent und verlieren damit leicht. Die Grünen mit Vizeministerpräsident Tarek Al-Wazir holen dafür leicht auf und stehen nun bei 20 Prozent. Die AfD liegt bei rund 16 Prozent. Das ist das Ergebnis einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey im Auftrag des SPIEGEL.