Die Bundestagsverwaltung hat nichts auszusetzen an einer Spende von 820.000 Euro des Immobilienunternehmers Christoph Gröner an die Berliner CDU. Eine Stellungnahme der CDU habe den in Medienberichten geäußerten Verdacht eines möglichen Verstoßes gegen das Parteiengesetz ausgeräumt, teilte die Bundestagsverwaltung, die ein Prüfverfahren eingeleitet hatte, am Donnerstag auf Anfrage mit.