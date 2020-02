Laschet will vor allem Wähler der Mitte für die Union gewinnen. Es sei wichtig, "diese Wähler an uns zu binden", sagt er. "Da hat Friedrich Merz einen anderen Ansatz." Merz habe "immer sehr stark gesagt, er will die AfD halbieren", sagt Laschet. "Das ist natürlich ein wünschenswertes Ziel. (...) Aber der Wettbewerb findet auch in die Mitte hinein statt."