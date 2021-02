Listenaufstellung in Sachsen-Anhalt Frauen kämpfen gegen CDU-Rechtsaußen um Einfluss

In keinem Landtag ist der Frauenanteil niedriger als in Sachsen-Anhalt. Das liegt auch an der CDU, doch zuletzt begehrten Christdemokratinnen auf. Haben Sie eine Chance, die Rechtsaußen der Partei abzulösen?