Schon am Sonntagabend schien die Thüringer CDU erstaunlich gelassen bei ihrer Wahlparty. Dabei hatte die Partei 11,7 Prozentpunkte verloren, wurde hinter der AfD und den Linken nur drittstärkste Kraft. Aber, tröstete man sich, sei eben auch eines festzuhalten: Bodo Ramelow und seine rot-rot-grüne Regierung hat keine Mehrheit mehr.

Nun stellt sich die Frage, wie die Christdemokraten in Thüringen mit dem Ergebnis umgehen. Ein erster vorsichtiger Versuch Mohrings, eine Zusammenarbeit mit den Linken ins Spiel zu bringen, scheiterte an seiner eigenen Partei - nicht nur an Berlin, sondern auch an seinen Parteifreunden in Thüringen. Doch der CDU-Landeschef hat noch eine weitere Option, für die er nun etwas offensiver wirbt: eine Simbabwe-Minderheitsregierung, eine Koalition aus CDU, FDP, SPD und Grünen.

Das sei "der stärkste Block" und "eine Minderheit in der Mitte", sagte Mohring in der ZDF-Sendung "Markus Lanz" am Mittwochabend. Das Simbabwe-Bündnis hätte zwar keine absolute Mehrheit im Thüringer Landtag. Aber die Landesverfassung sieht vor, dass im dritten Wahlgang derjenige Kandidat zum Ministerpräsident gewählt wird, der die meisten Stimmen bekommt. Da ein gemeinsamer Kandidat von AfD und Linken als ausgeschlossen gilt, hätte die Simbabwe-Koalition genug Stimmen, um Mohring zum Regierungschef in Thüringen zu machen.

Landtagswahl Thüringen 2019 Vorläufiges Endergebnis Zweitstimmenergebnis Anteile in Prozent CDU 21,8 -11,7 Die Linke 31 +2,8 SPD 8,2 -4,2 AfD 23,4 +12,8 Grüne 5,2 -0,5 FDP 5 +2,5 Sonstige 5,4 -1,7 Sitzverteilung Insgesamt: 90 Mehrheit: 46 Sitze 29 8 5 5 21 22 Die Linke (29) SPD (8) Grüne (5) FDP (5) CDU (21) AfD (22) Quelle: Landeswahlleiter Ergebnisse im Detail

"Ich würde eine Simbabwe-Koalition nicht ausschließen", sagt der FDP-Landeschef Thomas L. Kemmerich dem SPIEGEL. "Es wäre parlamentarisches Neuland. Wie lange eine solche Koalition hält, hängt dann von der Unterstützung der Beteiligten ab."

In der CDU-Fraktion am Mittwoch holte sich Mohring ein Stimmungsbild ein. Aus Kreisen der CDU heißt es, es habe zwar kritische Stimmen gegeben. Dennoch sei man zum Ergebnis gekommen, Mohring solle ausloten, was möglich ist. Doch ist die Option tatsächlich realistisch?

Das sind die Hürden für ein Simbabwe-Bündnis:

Bevor sich Mohring im dritten Wahlgang wählen lassen könnte, bräuchte es überhaupt erst mal eine Wahl im Landtag. Die Thüringer Verfassung sieht aber keine Frist vor, bis wann ein neuer Ministerpräsident gewählt werden muss. Ramelow kann also vorerst geschäftsführend weiterregieren. Inzwischen bekundete er zwar, er wolle sich zeitnah vom Landtag legitimieren lassen. Wann das jedoch der Fall sein wird, ist offen.

Die bisherige rot-rot-grüne Regierung traf sich am Mittwoch und erklärte, sie wolle weiter zusammenarbeiten. Anja Siegesmund, Spitzenkandidatin der Grünen, sagt dem SPIEGEL: "Thüringen braucht stabile Verhältnisse. Wir haben in einem ersten Gespräch am Mittwoch klar gemacht, dass wir auf die Koalition mit Die Linke und SPD aufbauen wollen." Man wolle zwar auch auf Einladungen von anderen eingehen, dennoch: "Für eine Minderheitsregierung zu viert fehlt mir die Phantasie."

CDU und Grüne liegen in Thüringen inhaltlich auseinander. In Sachsen ringen die Parteien gerade bei Verhandlungen einer Kenia-Koalition. Diese Konstellation in Thüringen auch noch um die FDP zu erweitern, um dann eine Minderheitsregierung zu bilden, halten einige für besonders gewagt.

Auch eine Simbabwe-Koalition hätte keine Mehrheit im Parlament. Sie wäre also bei entscheidenden Fragen auf Linke oder AfD angewiesen.

Vieles spricht also dafür, dass es eine Simbabwe-Koalition sehr schwer hätte. Ein CDU-Landtagsabgeordneter nennt den Vorschlag "absurd". Vielmehr sei er so etwas wie Mohrings letzter Versuch, sich zu retten. Der Thüringer CDU-Chef ist angeschlagen nach der Wahlschlappe. Der CDU-Bundestagsabgeordnete Tankred Schipanski warf Mohring bei Twitter vor, er gebe derzeit eine "bittere Show" ab, löschte den Tweet dann allerdings wieder. Auch in Teilen in der eigenen Landespartei herrscht Unzufriedenheit.

Die Zeiten, in denen man sich einfach mal eine SMS schickt, sind in der CDU Thüringen offenbar vorbei. pic.twitter.com/iHR3zXY8KH — SPIEGEL ONLINE Politik (@SPIEGEL_Politik) October 31, 2019

Diskutiert wird in der CDU inzwischen auch eine Minderheitsregierung aus CDU und FDP, in geheimer Wahl unterstützt mit Stimmen der AfD. FDP-Chef-Kemmerich sagt dazu: "Wir werden auf jeden Fall nicht den Eindruck erwecken, dass wir in irgendeiner Form von einer Unterstützung durch die AfD abhängig sind." Die CDU schließt jegliche Zusammenarbeit mit der AfD aus. Deshalb gilt auch diese Option derzeit als unwahrscheinlich.

Und schließlich gibt es für Mohrings Simbabwe-Vorstoß noch ein ganz anderes Problem: Es ist noch nicht sicher, ob die FDP tatsächlich in den Landtag einzieht. Dem vorläufigen Landtagswahlergebnis zufolge liegt sie nur fünf Stimmen über der fünf-Prozent-Marke. Wie die "Thüringer Allgemeinen Zeitung" berichtet, hat eine Nachzählung im Weimarer Wahlkreisausschuss bereits zu einem Verlust von vier Stimmen geführt. Fällt auch noch die letzte verbliebene Stimme weg, kämen die Liberalen nicht in den Landtag

Das amtliche Endergebnis wird für den 7. November erwartet. Sollte die FDP den Einzug in den Landtag verpassen, könnten sich auch die Mehrheitsverhältnisse ändern. Sicher wäre jedoch: Ein Simbabwe-Bündnis wäre dann endgültig unmöglich.