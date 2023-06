Es gebe »neue, moderne Technologien, die wir in Deutschland gar nicht nutzen«, sagte der CDU-Politiker. Er verwies in diesem Zusammenhang auf Vorschläge von Klimaforschern, wonach die Abscheidung und Lagerung von CO₂ unter der Erde möglich sei – eine bislang in Deutschland verbotene Technologie. Tatsächlich wirbt jedoch bereits Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) für die Technik: »Ich will das CO 2 lieber im Boden als in der Atmosphäre haben«, sagte er bereits im vergangenen Winter.