Die Thüringer AfD mit ihrem Parteichef Björn Höcke wird vom Landesverfassungsschutz als erwiesen rechtsextrem eingestuft und beobachtet – Kommunalpolitiker Michael Brychcy will Gespräche mit der AfD aber nicht kategorisch ausschließen. »Nicht alle in dieser Partei sind Faschisten«, sagte der CDU-Politiker am Freitag dem MDR Thüringen. Mit denen, die extremistisch sind, könne man aber nicht reden, sagte er der Nachrichtenagentur dpa. »Ich würde mich nicht mit Höcke und seiner rechten Truppe an einen Tisch setzen«, sagte Brychcy, der Bürgermeister in Waltershausen (Landkreis Gotha) und Präsident des Thüringer Gemeinde- und Städtebunds ist.