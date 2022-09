Der Parteitag der CDU in Hannover beginnt – wenig überraschend – mit scharfen Angriffen auf die Ampelregierung. Während in der aktuellen Krise Führung und klarer Kurs gefordert seien, »leistet sich unser Land eine der wohl schwächsten Bundesregierungen aller Zeiten«, sagte CDU-Chef Friedrich Merz am Freitag während seiner Eröffnungsrede vor den Delegierten in Hannover. Der Vorsitzende rief zudem seine Partei zu einer offensiveren Oppositionspolitik auf: Um das Land in Schwung zu bringen, »müssen wir uns selbst Schwung geben«, sagte Merz.