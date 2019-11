CDU-Parteitag Kramp-Karrenbauer kritisiert Merz indirekt

Annegret Kramp-Karrenbauer ist auf dem CDU-Parteitag in Leipzig in die Offensive gegangen. In ihrer mit Spannung erwarteten Grundsatzrede kritisierte sie ein Schlechtreden der Regierungsarbeit unter Kanzlerin Merkel. "Es sind und es waren 14 gute Jahre für Deutschland, und darauf können wir alle miteinander stolz sein."

Ihr Gegenkandidat bei der Wahl zum Parteivorsitz vor einem Jahr, Ex-Bundestagsfraktionschef Friedrich Merz, hatte die Arbeit der Bundesregierung nach dem schlechten Ergebnis der CDU bei der Landtagswahl in Thüringen als "grottenschlecht" bezeichnet. Merz soll im Anschluss an Kramp-Karrenbauer auf dem Parteitag reden.

Alles schlechtzureden sei "keine erfolgreiche Wahlkampfstrategie. Das sollten wir uns gar nicht erst angewöhnen." Zu den aufgekommenen Personalspekulationen sagte Kramp-Karrenbauer: "Wir halten solche Diskussionen aus, wir lassen uns nicht in den Ruin hineinschreiben." Sie wolle "die Vorsitzende einer Partei sein, die großartige Politik für die Zukunft macht".

Die CDU-Vorsitzende, die wegen schwacher Umfragewerte unter Druck steht, rief zu mehr Gelassenheit auf. Es sei vor dem Parteitag von "Revolution" und "Aufruhr" die Rede gewesen. Ein Blick zurück zeige, dass das vor Parteitagen fast immer so sei. Sie räumte ein, dass es ein schwieriges Jahr gewesen sei. Und trotzdem relativiere sich jetzt einiges, wo der Parteitag begonnen habe.

Merkel hatte zuvor bei ihrem Grußwort auffallend viel Beifall bekommen. Die etwa 1000 Delegierten standen auf und klatschten etwa zwei Minuten. Die Kanzlerin wirkte fast verlegen, strahlte und machte schließlich Zeichen, mit dem Applaus aufzuhören. Merkel war im vergangenen Jahr nach 18 Jahren vom Parteivorsitz zurückgetreten, nachdem die CDU mehrere Landtagswahlen verloren hatte. Daraufhin war Kramp-Karrenbauer beim Parteitag in Hamburg im Dezember 2018 zur neuen Vorsitzenden gewählt worden.

Odd ANDERSEN / AFP Merkel auf dem Parteitag: Starker Beifall für die Kanzlerin

Kramp-Karrenbauer fordert Digitalministerium

"Wohlstand für alle bleibt unser Ziel", sagte Kramp-Karrenbauer. Zu erreichen sei das mit und nicht trotz der Digitalisierung. Sie forderte deshalb ein Digitalministerium für Deutschland: "Wir kommen um ein Digitalministerium nicht herum."

Es reiche auch nicht, ein drittes Entbürokratisierungsgesetz vorzulegen, es brauche automatische Datenabgleiche zwischen den Verwaltungen. Ganz wichtig sei zudem auch die Entwicklung von Quantentechnologie. Auch als Verteidigungsministerin müsse sie davor warnen, dass alle gegenwärtigen Verteidigungssysteme im Quantenzeitalter keine Rolle mehr spielten, "weil die dann technologisch geknackt werden". "Ich will meine Sicherheit nicht abhängig machen von anderen Staaten in der Welt."

Der industrielle Kern in Deutschland müsse erhalten bleiben, vor allem die Automobilindustrie. Sie freue sich zwar, dass der US-Konzern Tesla jetzt ein Werk in Deutschland baue, sagte Kramp-Karrenbauer. Es sei ihr aber wichtiger, dass der Verbrennungsmotor mit synthetischen Kraftstoffen in Deutschland erhalten bleibe und dass diese in München, in Stuttgart und in Wolfsburg gebaut würden.

Die CDU-Chefin kündigte an, die Union stärker als Umwelt- und Klimaschutzpartei zu profilieren. "Wir haben eine Verantwortung für die Schöpfung. Das ist keine Erfindung von Greenpeace, das ist keine Erfindung der Grünen", sagte sie. Die Politik der Nachhaltigkeit sei tief im Programm der CDU verankert. Das gebiete schon das C für "Christlich" im Parteinamen. "Das C ist verdammt ernst", sagte Kramp-Karrenbauer.

Sie stellte auch die Unterschiede zum Koalitionspartner SPD heraus. "Wir wollen Wohlstand für alle, aber nicht Wohlfahrt für alle. Nicht jeder ist ein Bedürftigkeitsfall", sagt Kramp-Karrenbauer. Dies sei der größte Unterschied zur SPD. Pro Jahr würden eine Billion Euro für den Sozialstaat ausgegeben. Man könne nicht immer mehr Geld zur Verfügung stellen, sondern müsse auch sehen, wie das Geld zielgerichteter ausgegeben werde könne. Mit Blick auf die Generationengerechtigkeit müsse man "diese Leistungen auf den TÜV stellen".