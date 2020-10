Streit über CDU-Parteitag im Dezember Merz weist Laschet-Forderung nach Verschiebung zurück

Im Dezember will die CDU einen neuen Chef wählen - Kandidat Laschet fordert eine Verschiebung des Parteitags, Kandidat Merz widerspricht. In der Parteizentrale soll deshalb am Sonntagnachmittag ein klärendes Gespräch geführt werden.