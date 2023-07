In der CDU gibt es an höchster Stelle eine Rochade, auf Wunsch von Parteichef Friedrich Merz: Carsten Linnemann soll Nachfolger von Generalsekretär Mario Czaja werden. Das Manöver kam überraschend, nun zeigt sich die Konkurrenz hämisch. In der SPD wird der Wechsel im Amt des CDU-Generalsekretärs als Zeichen von Panik des CDU-Chefs gedeutet.