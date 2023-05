SPIEGEL: Klingt, als käme jetzt ein Aber.

Frei: Ja. Weil wir die Pläne der Innenministerin noch nicht im Einzelnen kennen und es entscheidend auf die Ausgestaltung ankommt. Zudem bleiben ihre Vorschläge hinter denen der EU-Kommission zurück. In Brüssel will man Asylverfahren an den Außengrenzen für Flüchtlinge aus Ländern mit einer Anerkennungsquote unter 20 Prozent – Faeser will eine Anerkennungsquote von unter 15 Prozent. Ich wäre dafür, dass die Asylverfahren aller Antragsteller unabhängig vom Herkunftsland an den Außengrenzen erfolgen. Und ich sehe noch ein zweites Problem: Die Innenministerin will offenbar eine Frist von zwölf Wochen für die Asylverfahren an den Außengrenzen. Aber das ist völlig unrealistisch. Die Folge wäre, dass anschließend die überwältigende Zahl von Antragstellern in die regulären Asylverfahren gehen: Dann hätte man nichts gewonnen.

SPIEGEL: Kommende Woche treffen sich die Ministerpräsidenten mit Olaf Scholz zum Flüchtlingsgipfel. Was fordern Sie vom Kanzler?

Frei: Zwei Dinge: Zum einen müssen die Kommunen mehr unterstützt werden. Denn dort wird die Migrationspolitik der Ampel ausgetragen. Der Bund hat für dieses Jahr 2,75 Milliarden Euro zugesichert – das ist viel zu wenig angesichts von etwa 1,3 Millionen Menschen, die im vergangenen Jahr schutzsuchend nach Deutschland gekommen sind, teilweise Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine, teilweise Asylbewerber. Es geht nicht nur um die Aufnahme und Versorgung, die Aufgabe der Kommunen ist sehr viel größer: Sie müssen Plätze für die Kinderbetreuung in den Kitas zur Verfügung stellen, Kapazitäten in den Schulen, mehr Personal. Dafür braucht es deutlich mehr finanzielle Unterstützung.

SPIEGEL: Und Ihre zweite Forderung?

Frei: Es muss auch um die Begrenzung von Migration gehen, das ist übrigens auch eine Forderung der Kommunen. Die Zahlen sind einfach nicht mehr zu bewältigen, da geht es am Ende nicht mehr ums Geld.