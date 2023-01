Jetzt scheint eine Grenze überschritten. In der CDU führten die jüngsten Äußerungen Maaßens zu Fassungslosigkeit. Mit Prien und Wegner, der sich in Berlin gerade im Wahlkampf befindet, drängten zwei Mitglieder des Bundesvorstands auf ein Verfahren gegen Maaßen. »Herr Maaßen hat eine weitere Grenze überschritten. Jetzt muss Schluss sein«, sagte Wegner dem »Tagesspiegel« am Montag. Wer sich so äußere, der habe in der CDU nichts mehr zu suchen.