Neues Handynetz CDU schließt Huawei-Konzern nicht generell vom 5G-Ausbau aus

Der CDU-Parteitag in Leipzig stimmte am Samstag mit großer Mehrheit für einen Antrag, mit dem der umstrittenen chinesische Konzern Huawei nicht generell vom Ausbau des neuen Mobilfunknetzes 5G ausgeschlossen werden soll. Demnach müsse aber garantiert werden, dass kein "fremdes Land" - ob demokratisch oder undemokratisch - die Sicherheit des künftigen Mobilfunknetzes gefährden dürfe. Huawei wird nicht erwähnt.

Der Antrag verlangt "einen klar definierten Sicherheitskatalog". Vertrauenswürdig könnten nur solche Netzwerkausrüster sein, die nachprüfbar garantieren könnten, "dass eine Einflussnahme durch einen fremden Staat auf unsere 5G-Infrastruktur ausgeschlossen ist". Zudem müsse der Bundestag an einer solchen Entscheidung beteiligt werden, was aber wegen der anstehenden Beratungen über eine Novelle des Telekommunikationsgesetzes ohnehin der Fall ist.

"Maximaler Kontrollverlust des Staates"

Vor allem in der Unionsfraktion gibt es große Vorbehalte gegen den chinesischen Netzwerkausrüster. Huawei ist auf dem Gebiet Weltmarktführer und nach Angaben der Bundesregierung zu 70 Prozent am bestehen Mobilfunknetz in Deutschland beteiligt. Gerade große chinesische Unternehmen seien nach chinesischem Recht aber verpflichtet, den Interessen des kommunistischen Staates zu dienen und mit dem chinesischen Geheimdienst zu kooperieren, betonte der CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen am Samstag.

"Darum muss klar sein: Dem chinesischen Staat, der kommunistischen Führung können wir nicht das deutsche 5G-Netz anvertrauen." Wen Deutschland mit dem Ausbau seines zentralen "digitalen Nervensystems" beauftrage, sei eine Frage der "nationalen Sicherheit und europäischen Ambitionen", sagte Röttgen. Er warnte in diesem Zusammenhang vor einem "maximalen Kontrollverlust des Staates".

Röttgen war der Initiator eines Antrags, der speziell Huawei vom 5G-Ausbau ausgeschlossen hätte. Erst nachdem sich CDU-Generalsekretär Paul Zimiak eingeschaltet hatte, wurde der Ursprungsantrag am Donnerstag unmittelbar vor Beginn des Parteitags entschärft und damit weitgehend auf Regierungslinie gebracht.

Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte schon vor dem Delegiertentreffen klargemacht, dass sie sich an einen möglichen Beschluss gegen Huawei nicht halten werde. Es könne kein bestimmter Staat und kein bestimmtes Unternehmen generell außen vor gelassen werden, argumentierte die Kanzlerin.

No-Backdoor-Agreement

Huawei hatte zuletzt versucht, deutsche Sicherheitsbedenken zu zerstreuen, indem es entsprechende Verträge ins Spiel brachte. Huawei-Gründer Ren Zhengfei will vertraglich garantieren, dass die Technologie seines Konzerns keine Einfallstore für Spionage enthält. "Wir bieten Deutschland an, ein No-Backdoor-Agreement zu unterzeichnen", sagte der Unternehmer Anfang November.

Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) schließt in seinen Anforderungen für den Netzausbau keinen Anbieter explizit aus. Anders ist die Situation in den USA. Die US-Regierung hat Huawei von ihrem Markt verbannt und fordert selbiges auch von ihren Verbündeten.

Auch weitere Anträge, die den rund tausend CDU-Delegierten am Samstag zur Abstimmung vorliegen, beschäftigen sich mit der Digitalisierung. Der Leitantrag für eine Digitalcharta sieht unter anderem vor, den strengen Datenschutz an einigen Stellen zu lockern - etwa da, wo kleine Unternehmen "übertrieben" von der Datenschutz-Grundverordnung belastet werden.