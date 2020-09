Geplanter CDU-Schrumpf-Parteitag Mit dem Kopf durch die Wand

Die CDU will trotz Coronakrise und steigender Infektionszahlen einen Parteitag in Präsenz abhalten - wenn auch verkürzt und komprimiert. Dabei ist längst nicht klar, ob so tatsächlich ein neuer Vorsitzender gewählt werden kann.