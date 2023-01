Die CDU setzt dem ehemaligen Verfassungsschutz-Präsidenten Hans-Georg Maaßen eine Frist: Er soll bis zum 5. Februar, 12 Uhr, aus der Partei austreten. Wie der SPIEGEL aus Parteikreisen erfuhr, will das Präsidium andernfalls im Bundesvorstand am 13. Februar einen Antrag vorlegen, um ein Ausschlussverfahren in die Wege zu leiten.