Die Partei will schlicht nicht sagen, wo sie derzeit ihren Sitz hat. Bisher war dies in der Schillstraße im Berliner Stadtteil Schöneberg in einem früheren Gewerkschaftshaus. Nachbarn berichten übereinstimmend, die Partei sei dort bereits ausgezogen. Eine Berliner Antifa-Gruppe hatte im vergangenen Jahr öffentlich gemacht, dass die Partei ihre Geschäftsstelle in einen Bürokomplex in Reinickendorf im Berliner Norden verlegen will.

Dortige Mieter berichten über vermehrte Aktivitäten auf den Fluren der Partei. Für den Standort in Reinickendorf würde die Aussage über das Heizungssystem zutreffen: Auf der anderen Straßenseite steht ein Biomasse-Heizkraftwerk. Gemäß Energieausweis des Gebäudes wird demnach auch die AfD mit Fernwärme versorgt. Bislang wird Fernwärme in Berlin überwiegend fossil erzeugt.