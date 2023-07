Das hörte sich nach vielem an, aber nicht nach glasklarer Ablehnung einer Zusammenarbeit mit der AfD. Innerhalb von Stunden machten zahlreiche Christdemokratinnen und Christdemokraten ihren Widerstand deutlich. Selbst langjährige Parteimitglieder konnten sich nicht erinnern, wann sich zuletzt so schnell so viele – auch prominente – Menschen in der CDU öffentlich gegen die Parteispitze gestellt hatten.