In der brodelnden Debatte über eine mögliche Zusammenarbeit von CDU und AfD in Kommunen hat der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) für einen »pragmatischen Umgang« mit der Partei plädiert. Eine »lupenreine Trennung« sei bei Sachentscheidungen auf kommunaler Ebene nicht durchzuhalten, sagte Kretschmer der »Frankfurter Allgemeinen Zeitung« . In Städten und Gemeinden reiche es nicht, zu sagen: »Wir sind dagegen, weil die AfD dafür ist.«