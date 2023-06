Zuletzt herrschte innerhalb der Unionsschwestern Uneinigkeit über einen gemeinsamen Kurs. CDU-Chef Merz hatte als Ziel einst ausgegeben, die Wählerschaft der AfD zurückzugewinnen. Kritikerinnen und Kritiker bemängelten, dass er das mit einem populistischen Kurs versucht, der am Ende eher für ein weiteres Plus bei der AfD sorgt. Tatsächlich steht die rechtsextreme Partei in den Umfragen aktuell so gut da wie nie zuvor.