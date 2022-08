Die Unionsfraktion im Bundestag fordert, die Ausgaben für Bundeswehr und Verteidigung weiter zu erhöhen. »Die Bundeswehr muss so schnell wie möglich zur stärksten konventionellen Streitkraft der europäischen Nato-Partner ausgebaut werden«, heißt es in einem Beschlusspapier mit dem Titel »Klarheit in unsicheren Zeiten«, in dem die Unionsfraktion außen- und verteidigungspolitische Linien festsetzt. Es liegt dem SPIEGEL exklusiv vor. Die Fraktionsspitze will das Papier bei ihrer Klausur Ende der Woche beschließen.