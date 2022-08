Aus der CDU-Zentrale hieß es, Rödder sei kein Delegierter und habe kein Rederecht. Sein Hinweis, Parteichef Friedrich Merz habe ihn zu einer Rede ermutigt, war der Pressestelle unbekannt.

Die Frauenunion hat derweil ihr Konzept »Für mehr frauenpolitische Belange in der Außen-, Sicherheits- und Entwicklungspolitik« eingespeist – es wurde von der Antragskommission einstimmig empfohlen. Der in der CDU als Reizwort empfundene Begriff der »feministischen Außenpolitik« wird bewusst vermieden. Merz hatte sich dazu erst spöttisch einge­lassen, später aber eingeräumt, dass weibliche Perspektiven »einen Platz in der Außenpolitik« haben sollten.